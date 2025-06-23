Миграция авто в Украине: куда перемещаются подержанные легковушки после перепродажи

Почти 70% подержанных автомобилей по Украине после перепродажи остаются в пределах той же области, где они были зарегистрированы ранее. Большинство сделок купли-продажи совершается внутри одного региона. Около 10% авто выбывают в другие области, а где-то 20% – прибывают извне.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Института исследования авторынка.

Отмечается, что эти процессы своеобразная внутренняя логистика рынка. Они отражают не только активность потребителей, но и более глубокие тенденции: уровень спроса, насыщенность автопарка, доступность сервиса и даже социально-экономическую мобильность жителей регионов .

Анализ смен владельцев в первой половине 2025 года (январь – середина июня) раскрывает, как автопарк страны перераспределяется между областями.

Крупнейший "донор" внутреннего рынка

Киевская область оказалась крупнейшим "донором" внутреннего рынка: более 75% всех проданных в регионе авто выехали в другие области. Это уникальная ситуация, которая может свидетельствовать о том, что область играет роль логистического или оптового хаба. Отчасти это объясняется высокой концентрацией дилеров, большим объемом коммерческого импорта и близостью к столице.

"замкнутые" рынки

Другая крайность — Черновицкая область, где более 81% автомобилей остались в пределах региона. Здесь наблюдается достаточно замкнутый внутренний рынок с низким уровнем "оттока". Похожая ситуация – в Тернопольской, Хмельницкой, Одесской и Закарпатской областях .

Киев и Львовщина: стабильность и высокий спрос

Любопытно, что г. Киев и Львовская область, традиционно имеющие высокое обращение транспорта, демонстрируют умеренную миграционную активность: в Киеве остаются 63% авто, во Львове — чуть более 63%. Это подтверждает высокий спрос в этих регионах, а также стабильность обращения.

Восток и Юг

Донецкая и Херсонская области отличаются особенно высокой долей "прибывших" автомобилей. К примеру, в Херсонской области более 40% всех сделок составляют машины, приехавшие из других регионов. Эта ситуация может быть следствием отложенного спроса, изменения структуры населения или потери части местного автопарка в результате боевых действий и оккупации.

Стабильное внутреннее обращение

Также стоит отметить Днепропетровскую, Харьковскую, Житомирскую и Полтавскую области, где внутреннее обращение авто достаточно стабильное, с доминированием "местных" соглашений, а доля прибывших и выбывших авто — ближе к национальному среднему уровню.

Напомним, средний возраст легковых автомобилей, сменяющих владельца на внутреннем рынке Украины, составляет около 16 лет, тогда как импортируемые подержанные машины — почти вдвое моложе (9,6 года).