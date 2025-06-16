Какой средний возраст авто в Украине: что показывает статистика

Средний возраст транспортных средств в Украине остается высоким, что свидетельствует об ограниченном доступе к более новому автотранспорту.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Института исследования авторынка.

Статистика авторынка Украины

Средний возраст легковых автомобилей, сменяющих владельца на внутреннем рынке Украины, составляет около 16 лет, тогда как импортируемые подержанные машины — почти вдвое моложе (9,6 года). Похожая ситуация и в сегменте грузовиков: у украинских возраст около 18,5–19 лет, а ввезенные из-за границы — в среднем 7,9 года.

Автобусы, которые продаются внутри страны, самые старые – более 20 лет, тогда как импортированные – около 13–14 лет. На структуру импорта влияют требования к возрасту и экостандартам: например, акциз существенно возрастает после 5 или 8 лет, а минимальный стандарт — "Евро-5".

Мотоциклетный сегмент украинского авторынка отличается заметным контрастом с остальными категориями. Здесь средний возраст б/у байков, импортируемых из-за границы, даже превышает возраст мотоциклов, которые продаются внутри страны — 14 лет против 11,5. Причина кроется в специфике спроса: более половины импорта — это новые мотоциклы, тогда как доля б/у составляет всего около 10%.

Обычно в Украину завозят не дешевые модели, а знаковые мотоциклы с характером Honda CB, Kawasaki NINJA, Yamaha YZF, Suzuki GSX и т.д. Это машины, которые трудно найти на внутреннем рынке, и именно поэтому покупатели обращаются на зарубежные рынки. В результате имеем своеобразное раздвоение сегмента: практический массовый импорт новых моделей и поштучный ввоз подержанных легенд.

Таким образом, импорт играет ключевую роль в омоложении украинского автопарка, особенно в сегментах легковых автомобилей, грузовиков и автобусов. В то же время мотоциклетный рынок имеет свою специфику, где продажи новых играют большую роль, а б/у модели из-за рубежа занимают лишь узкий специфический сегмент.

Напомним, в мае 2025 года украинский автопарк пополнили 6168 автомобилей на электротяге. Крупнейшими региональными рынками по продаже электромобилей в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.