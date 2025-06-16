Який середній вік авто в Україні: що показує статистика

Середній вік транспортних засобів в Україні залишається високим, що свідчить про обмежений доступ до новішого автотранспорту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Інституту дослідження авторинку.

Статистика авторинку України

Середній вік легкових авто, що змінюють власника на внутрішньому ринку України, становить близько 16 років, тоді як імпортовані вживані машини — майже вдвічі молодші (9,6 року). Подібна ситуація й у сегменті вантажівок: українські мають вік близько 18,5–19 років, а ввезені з-за кордону — у середньому 7,9 року.

Автобуси, які продаються всередині країни, найстаріші — понад 20 років, тоді як імпортовані — близько 13–14 років. На структуру імпорту впливають вимоги до віку та екостандартів: наприклад, акциз суттєво зростає після 5 або 8 років, а мінімальний стандарт — "Євро-5".

Мотоциклетний сегмент українського авторинку вирізняється помітним контрастом із рештою категорій. Тут середній вік вживаних байків, імпортованих з-за кордону, навіть перевищує вік мотоциклів, які продаються всередині країни — 14 років проти 11,5. Причина криється у специфіці попиту: понад половина імпорту — це нові мотоцикли, тоді як частка вживаних становить лише близько 10%.

Зазвичай до України завозять не дешеві моделі, а знакові мотоцикли з характером — Honda CB, Kawasaki NINJA, Yamaha YZF, Suzuki GSX тощо. Це машини, які важко знайти на внутрішньому ринку, й саме тому покупці звертаються до закордонних ринків. У результаті маємо своєрідне роздвоєння сегмента: практичний масовий імпорт нових моделей і поштучний ввіз вживаних легенд.

Таким чином, імпорт відіграє ключову роль в омолодженні українського автопарку, особливо у сегментах легковиків, вантажівок і автобусів. Водночас мотоциклетний ринок має свою специфіку, де продажі нових відіграють більшу роль, а вживані моделі з-за кордону займають лише вузький специфічний сегмент.

Нагадаємо, у травні 2025 року український автопарк поповнили 6168 авто на електротязі. Найбільшими регіональними ринками з продажу електромобілів в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.