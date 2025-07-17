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Украинцы все активнее покупают подержанные авто до 5 лет: каждое третье — электромобиль
В январе-июне 2025 года украинцы приобрели 30,8 тысячи подержанных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет, импортированных из-за рубежа. Доля этих авто составляет 27% от общего объема ввозимых машин с пробегом, которые в этом году пополнили автопарк страны.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".
Больше среди "молодых" подержанных авто украинцы покупали электромобили – они заняли 49% в этом сегменте. Остальные распределились так:
- бензиновые авто - 34%;
- гибриды - 9%;
- дизельные автомобили - 6%;
- авто на ГБО – 2%.
В десятку самых популярных моделей среди подержанных легковушек в возрасте до 5 лет вошли:
- Tesla Model Y - 2968 ед.;
- Tesla Model 3 - 1722;
- Kia Niro - 1035;
- Nissan Rogue - 1007;
- Mazda CX-5 - 879;
- Hyundai Kona - 830;
- Volkswagen Tiguan - 717;
- Chevrolet Bolt - 711;
- Audi E-Tron Sportback - 627;
- Audi Q5 - 600.
Напомним, в первой половине 2025 года цены на подержанные автомобили в Европейском Союзе выросли на 5,1%, что свидетельствует о высоком спросе и стабильности рынка.