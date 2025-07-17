Украинцы все активнее покупают подержанные авто до 5 лет: каждое третье — электромобиль

В январе-июне 2025 года украинцы приобрели 30,8 тысячи подержанных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет, импортированных из-за рубежа. Доля этих авто составляет 27% от общего объема ввозимых машин с пробегом, которые в этом году пополнили автопарк страны.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Больше среди "молодых" подержанных авто украинцы покупали электромобили – они заняли 49% в этом сегменте. Остальные распределились так:

бензиновые авто - 34%;

гибриды - 9%;

дизельные автомобили - 6%;

авто на ГБО – 2%.

В десятку самых популярных моделей среди подержанных легковушек в возрасте до 5 лет вошли:

Tesla Model Y - 2968 ед.;

Tesla Model 3 - 1722;

Kia Niro - 1035;

Nissan Rogue - 1007;

Mazda CX-5 - 879;

Hyundai Kona - 830;

Volkswagen Tiguan - 717;

Chevrolet Bolt - 711;

Audi E-Tron Sportback - 627;

Audi Q5 - 600.

Напомним, в первой половине 2025 года цены на подержанные автомобили в Европейском Союзе выросли на 5,1%, что свидетельствует о высоком спросе и стабильности рынка.