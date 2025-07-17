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Украинцы все активнее покупают подержанные авто до 5 лет: каждое третье — электромобиль

автомобили
Украинцы все активнее покупают подержанные авто до 5 лет / Depositphotos

В январе-июне 2025 года украинцы приобрели 30,8 тысячи подержанных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет, импортированных из-за рубежа. Доля этих авто составляет 27% от общего объема ввозимых машин с пробегом, которые в этом году пополнили автопарк страны.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Больше среди "молодых" подержанных авто украинцы покупали электромобили – они заняли 49% в этом сегменте. Остальные распределились так:

  • бензиновые авто - 34%;
  • гибриды - 9%;
  • дизельные автомобили - 6%;
  • авто на ГБО – 2%.

В десятку самых популярных моделей среди подержанных легковушек в возрасте до 5 лет вошли:

  • Tesla Model Y - 2968 ед.;
  • Tesla Model 3 - 1722;
  • Kia Niro - 1035;
  • Nissan Rogue - 1007;
  • Mazda CX-5 - 879;
  • Hyundai Kona - 830;
  • Volkswagen Tiguan - 717;
  • Chevrolet Bolt - 711;
  • Audi E-Tron Sportback - 627;
  • Audi Q5 - 600.

Напомним, в первой половине 2025 года   цены на подержанные автомобили в Европейском Союзе выросли   на 5,1%, что свидетельствует о высоком спросе и стабильности рынка.

Автор:
Татьяна Гойденко