Какие подержанные авто в возрасте до 5 лет покупают украинцы: самые популярные модели
В июле украинцы приобрели 7,2 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет. Почти половина из них – электромобили.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".
Там отметили, что в течение июля украинский автопарк пополнили 22,4 тыс. легковушек с пробегом. Следовательно, авто в возрасте до 5 лет составляли почти треть этого количества.
Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили – 48%.
Дальше идут:
- бензиновые авто – 35%,
- гибридные – 10%;
- дизельные – 5%;
- авто с ГБО – 2%.
ТОП-10 моделей
По данным аналитиков, наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались:
- Tesla Model Y – 733 ед.;
- Tesla Model 3 – 396 ед.;
- Nissan Rogue – 246 ед.;
- Mazda CX5 – 221 ед.;
- Kia Niro – 205 ед.;
- Volkswagen Tiguan – 188 ед.;
- Hyundai Kona – 165 ед.;
- Chevrolet Bolt – 150 ед.;
- Audi Q5 – 148 ед.;
- Ford Escape – 143 ед.
Заметим, в январе-июне 2025 года украинцы приобрели 30,8 тысячи подержанных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет, импортированных из-за рубежа. Доля этих авто составляет 27% от общего объема ввозимых машин с пробегом, которые в этом году пополнили автопарк страны.