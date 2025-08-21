Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,38

+0,02

EUR

48,17

--0,16

Наличный курс:

USD

41,43

41,36

EUR

48,45

48,25

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Какие подержанные авто в возрасте до 5 лет покупают украинцы: самые популярные модели

Nissan Rogue
Nissan Rogue / Infocar

В июле украинцы приобрели 7,2 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет. Почти половина из них – электромобили.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Там отметили, что в течение июля украинский автопарк пополнили 22,4 тыс. легковушек с пробегом. Следовательно, авто в возрасте до 5 лет составляли почти треть этого количества.

Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили – 48%.

Дальше идут:

  • бензиновые авто – 35%,
  • гибридные – 10%;
  • дизельные – 5%;
  • авто с ГБО – 2%.

ТОП-10 моделей

По данным аналитиков, наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались:

  1. Tesla Model Y – 733 ед.;
  2. Tesla Model 3 – 396 ед.;
  3. Nissan Rogue – 246 ед.;
  4. Mazda CX5 – 221 ед.;
  5. Kia Niro – 205 ед.;
  6. Volkswagen Tiguan – 188 ед.;
  7. Hyundai Kona – 165 ед.;
  8. Chevrolet Bolt – 150 ед.;
  9. Audi Q5 – 148 ед.;
  10. Ford Escape – 143 ед.

Заметим, в январе-июне 2025 года украинцы приобрели 30,8 тысячи подержанных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет, импортированных из-за рубежа. Доля этих авто составляет 27% от общего объема ввозимых машин с пробегом, которые в этом году пополнили автопарк страны.

Автор:
Светлана Манько