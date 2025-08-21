Какие подержанные авто в возрасте до 5 лет покупают украинцы: самые популярные модели

В июле украинцы приобрели 7,2 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет. Почти половина из них – электромобили.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Там отметили, что в течение июля украинский автопарк пополнили 22,4 тыс. легковушек с пробегом. Следовательно, авто в возрасте до 5 лет составляли почти треть этого количества.

Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили – 48%.

Дальше идут:

бензиновые авто – 35%,

гибридные – 10%;

дизельные – 5%;

авто с ГБО – 2%.

ТОП-10 моделей

По данным аналитиков, наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались:

Tesla Model Y – 733 ед.; Tesla Model 3 – 396 ед.; Nissan Rogue – 246 ед.; Mazda CX5 – 221 ед.; Kia Niro – 205 ед.; Volkswagen Tiguan – 188 ед.; Hyundai Kona – 165 ед.; Chevrolet Bolt – 150 ед.; Audi Q5 – 148 ед.; Ford Escape – 143 ед.

Заметим, в январе-июне 2025 года украинцы приобрели 30,8 тысячи подержанных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет, импортированных из-за рубежа. Доля этих авто составляет 27% от общего объема ввозимых машин с пробегом, которые в этом году пополнили автопарк страны.