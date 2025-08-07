Запланована подія 2

Украинцы активно покупают подержанные авто из-за рубежа: в июле ввезено более 22 тысяч

авто
Украинцы активно покупают подержанные авто из-за границы / Depositphotos

В июле 2025 года автопарк Украины пополнился 22,4 тысячами подержанных легковых автомобилей, импортированных из-за рубежа. Это на 12% больше, чем в июле 2024г.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Наибольшую долю среди ввозимых автомобилей имели машины с бензиновыми двигателями — 48%. Электромобили заняли второе место с показателем в 24%, по ним – дизельные (19%), гибридные (6%) и авто на газе (3%).

Самой популярной моделью среди импортируемого секонд-хенда традиционно остается Volkswagen Golf, которых в июле зарегистрировано 1056 единиц.

В десятку лидеров также вошли:

  • Tesla Model Y - 733 ед;
  • Renault Megane - 724 ед;
  • Volkswagen Tiguan - 674 ед;
  • Skoda Octavia - 669 ед;
  • Audi Q5 - 654 ед;
  • Nissan Rogue - 603 ед;
  • Tesla Model 3 - 567 ед;
  • Nissan Leaf - 522 ед;
  • Volkswagen Passat - 495 ед.

Средний возраст авто, зарегистрированных в июле, составил 8,7 года. Всего с начала 2025 года украинцы поставили на учет 135,8 тыс. подержанных легковушек из-за границы. Это на 2% больше, чем за аналогичный период 2024 года, что свидетельствует о стабильном спросе на иностранные автомобили с пробегом.

Добавим, в течение июля 2025 года сервисные центры МВД зарегистрировали более 75 тысяч договоров купли-продажи подержанных легковых автомобилей. Это на 4,4% больше, чем в июне этого же года.

Автор:
Татьяна Гойденко