Украинцы купили более 75 тысяч подержанных авто в июле: лидирует Volkswagen

За июль 2025 года сервисные центры МВД зарегистрировали более 75 тысяч договоров купли-продажи подержанных легковых автомобилей. Это на 4,4% больше, чем в июне этого же года, но на 28,3% меньше по сравнению с июлем 2024 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Институт исследований авторынка.

На внутреннем рынке перепродаж с существенным отрывом сохраняет лидерство Volkswagen — популярность бренда обусловлена репутацией надежного, простого в ремонте и доступного в обслуживании авто.

В первую десятку также вошли Renault, BMW, ВАЗ, Skoda, Audi, Toyota, Ford, Mercedes-Benz и Hyundai. Они ориентированы на разные группы потребителей – от поклонников драйва и имиджа до прагматиков и экономных водителей.

Самой популярной моделью среди автомобилей с пробегом в июле снова стал Volkswagen Passat. На второй позиции – Skoda Octavia, которая пользуется спросом благодаря своей универсальности. Третье место занял Volkswagen Golf, в том числе благодаря популярности электрической версии e-Golf.

В этот раз в список вошли и модели с одинаковыми показателями – в частности, Daewoo Lanos и Renault Megane. Кроме них в десятке оказались BMW 5-й и 3-й серии, Ford Focus, Audi A6 и Opel Astra.

Средний возраст подержанных автомобилей, сменивших владельца, остался неизменным — 15,7 года.

Интересной оказалась и динамика в премиумсегменте: в июле новых владельцев нашли 1 Maybach, 1 Lamborghini, 1 Ferrari, 2 Aston Martin, 3 Rolls-Royce, 9 Maserati и 10 Bentley. Самыми старыми легковушками луны стали Opel Admiral и Steyr 50 — оба выпущены в 1939 году.

Напомним, в июне 2025 года в Украине заключено более 71 тысячи сделок купли-продажи подержанных легковых авто - это почти на 13% меньше, чем в мае. Лидером вторичного рынка по маркам остался Volkswagen, а среди моделей – Passat.