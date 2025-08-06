Українці купили понад 75 тисяч вживаних авто у липні: лідирує Volkswagen

Упродовж липня 2025 року сервісні центри МВС зареєстрували понад 75 тисяч договорів купівлі-продажу вживаних легкових автомобілів. Це на 4,4% більше, ніж у червні цього ж року, але на 28,3% менше порівняно з липнем 2024-го.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Інститут досліджень авторинку.

На внутрішньому ринку перепродажів із суттєвим відривом зберігає лідерство Volkswagen — популярність бренду зумовлена репутацією надійного, простого у ремонті й доступного в обслуговуванні авто.

До першої десятки також увійшли Renault, BMW, ВАЗ, Skoda, Audi, Toyota, Ford, Mercedes-Benz та Hyundai. Вони орієнтовані на різні групи споживачів — від прихильників драйву та іміджу до прагматиків і економних водіїв.

Найпопулярнішою моделлю серед авто з пробігом у липні знову став Volkswagen Passat. На другій позиції — Skoda Octavia, яка користується попитом завдяки своїй універсальності. Третє місце зайняв Volkswagen Golf, зокрема й завдяки популярності електричної версії e-Golf.

Цього разу до списку увійшли й моделі з однаковими показниками — зокрема, Daewoo Lanos та Renault Megane. Крім них, у десятці опинилися BMW 5-ї та 3-ї серії, Ford Focus, Audi A6 і Opel Astra.

Середній вік уживаних авто, які змінили власника, залишився незмінним — 15,7 року.

Цікавою виявилася й динаміка у преміумсегменті: у липні нових власників знайшли 1 Maybach, 1 Lamborghini, 1 Ferrari, 2 Aston Martin, 3 Rolls-Royce, 9 Maserati та 10 Bentley. Найстарішими легковиками місяця стали Opel Admiral і Steyr 50 — обидва випущені у 1939 році.

Нагадаємо, у червні 2025 року в Україні укладено понад 71 тисячу угод купівлі-продажу вживаних легкових авто — це майже на 13% менше, ніж у травні. Лідером вторинного ринку за марками залишився Volkswagen, а серед моделей — Passat.