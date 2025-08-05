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Автомобильный рынок Украины: в июле вырос спрос на электромобили

машинка, деньги
Доля электромобилей в Украине выросла до 24,7% / Freepik

В июле 2025 года структура авторынка Украины претерпела заметные изменения — доля электромобилей выросла до 24,7%, тогда как продажи дизельных авто сократились до 18,7%. Самыми популярными остаются бензиновые модели, которым принадлежит 35,1% рынка.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Укравтопром".

Моторные предпочтения июля

В июле автомобили с традиционными двигателями заняли около 54% рынка новых легковых автомобилей. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составил 63,1%.

Бензиновые модели остаются популярными среди украинцев — на них пришлось 35,1% июльских продаж (в июле 2024 года было 37,6%).

В то же время, стремительно вырос сегмент электромобилей, а его доля увеличилась с 15,3% до 24,7%.

Доля гибридов осталась почти неизменной - 21,2%, в то время как дизельные авто потеряли позиции, снизившись с 25,5% до 18,7%. Автомобили с ГБО по-прежнему занимают менее 1% рынка.

Лидеры продаж в своих категориях:

  • среди бензиновых авто – Hyundai Tucson;
  • среди электромобилей – BYD Song Plus;
  • в гибридном сегменте – Toyota RAV-4;
  • среди дизельных моделей – Renault Duster;
  • среди авто с ГБО - Hyundai Tucson.

Напомним, специалисты Института исследований авторынка проанализировали данные за первое полугодие 2025 года и определили 10 самых популярных моделей гибридных автомобилей. На внутреннем рынке Украины лидирует Toyota RAV4 – 949 продаж за шесть месяцев.

Автор:
Ольга Опенько