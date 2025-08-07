Українці активно купують вживані авто з-за кордону: у липні ввезено понад 22 тисячі

У липні 2025 року автопарк України поповнився 22,4 тисячами вживаних легкових автомобілів, що були імпортовані з-за кордону. Це на 12% більше, ніж у липні 2024 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на " Укравтопром".

Найбільшу частку серед ввезених авто мали машини з бензиновими двигунами — 48%. Електромобілі посіли друге місце з показником у 24%, за ними — дизельні (19%), гібридні (6%) та авто на газі (3%).

Найпопулярнішою моделлю серед імпортованого секонд-хенду традиційно залишається Volkswagen Golf, яких у липні зареєстровано 1056 одиниць.

До десятки лідерів також увійшли:

Tesla Model Y — 733 од;

Renault Megane — 724 од;

Volkswagen Tiguan — 674 од;

Skoda Octavia — 669 од;

Audi Q5 — 654 од;

Nissan Rogue — 603 од;

Tesla Model 3 — 567 од;

Nissan Leaf — 522 од;

Volkswagen Passat — 495 од.

Середній вік авто, що були зареєстровані у липні, склав 8,7 року. Загалом від початку 2025 року українці поставили на облік 135,8 тис. уживаних легковиків з-за кордону. Це на 2% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, що свідчить про стабільний попит на іноземні авто з пробігом.

Додамо, упродовж липня 2025 року сервісні центри МВС зареєстрували понад 75 тисяч договорів купівлі-продажу вживаних легкових автомобілів. Це на 4,4% більше, ніж у червні цього ж року.