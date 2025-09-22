Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Топ-10 найпопулярніших вживаних авто віком до 5 років, які імпортують в Україну

авто
Топ-10 найпопулярніших вживаних авто віком до 5 років / Depositphotos

У серпні українці придбали 7,9 тис. імпортованих легкових авто віком до 5 років. Це 35% від усіх 22,7 тис. ввезених уживаних авто за місяць.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Серед уживаних автомобілів віком до 5 років, які минулого місяця імпортували в Україну, найбільшу частку зайняли електрокари — вони склали понад половину ввезених машин (51%).

Друге місце за популярністю посіли бензинові авто — 35%. Значно менше українці обирали гібриди — їхня частка становила 9%. Дизельні автомобілі склали лише 4% імпорту, а машини з ГБО — 1%.

Топ-10 найпопулярніших моделей

Серед уживаних авто до 5 років найбільшим попитом користувались:

  • Tesla Model Y – 827 од.
  • Tesla Model 3 – 452 од.
  • Kia Niro – 275 од.
  • Nissan Rogue – 274 од.
  • Mazda CX-5 – 233 од.
  • Volkswagen Tiguan – 217 од.
  • Hyundai Kona – 186 од.
  • Chevrolet Bolt – 159 од.
  • Ford Escape – 148 од.
  • Audi Q5 – 145 од.

Таким чином, ринок вживаних авто до 5 років в Україні поступово електрифікується, адже половина ввезених моделей – електрокари, а лідери продажів очолюють Tesla Model Y та Model 3.

Додамо, у серпні український автопарк поповнили майже 6,8 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 71% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 29% придбали юрособи.

Автор:
Тетяна Гойденко