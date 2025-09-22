- Категорія
Топ-10 найпопулярніших вживаних авто віком до 5 років, які імпортують в Україну
У серпні українці придбали 7,9 тис. імпортованих легкових авто віком до 5 років. Це 35% від усіх 22,7 тис. ввезених уживаних авто за місяць.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".
Серед уживаних автомобілів віком до 5 років, які минулого місяця імпортували в Україну, найбільшу частку зайняли електрокари — вони склали понад половину ввезених машин (51%).
Друге місце за популярністю посіли бензинові авто — 35%. Значно менше українці обирали гібриди — їхня частка становила 9%. Дизельні автомобілі склали лише 4% імпорту, а машини з ГБО — 1%.
Топ-10 найпопулярніших моделей
Серед уживаних авто до 5 років найбільшим попитом користувались:
- Tesla Model Y – 827 од.
- Tesla Model 3 – 452 од.
- Kia Niro – 275 од.
- Nissan Rogue – 274 од.
- Mazda CX-5 – 233 од.
- Volkswagen Tiguan – 217 од.
- Hyundai Kona – 186 од.
- Chevrolet Bolt – 159 од.
- Ford Escape – 148 од.
- Audi Q5 – 145 од.
Таким чином, ринок вживаних авто до 5 років в Україні поступово електрифікується, адже половина ввезених моделей – електрокари, а лідери продажів очолюють Tesla Model Y та Model 3.
Додамо, у серпні український автопарк поповнили майже 6,8 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 71% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 29% придбали юрособи.