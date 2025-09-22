- Категория
Топ-10 самых популярных подержанных авто в возрасте до 5 лет, импортируемых в Украину.
В августе украинцы приобрели 7,9 тыс. импортированных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет. Это 35% от всех 22,7 тыс. ввезенных подержанных авто в месяц.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".
Среди подержанных автомобилей в возрасте до 5 лет, которые в прошлом месяце импортировали в Украину, наибольшую долю заняли электрокары - они составили более половины ввезенных машин (51%).
Второе место по популярности заняли бензиновые автомобили — 35%. Значительно меньше украинцы выбирали гибриды — их доля составила 9%. Дизельные автомобили составили всего 4% импорта, а машины с ГБО – 1%.
Топ-10 самых популярных моделей
Среди подержанных авто до 5 лет наибольшим спросом пользовались:
- Tesla Model Y – 827 ед.
- Tesla Model 3 – 452 ед.
- Kia Niro – 275 ед.
- Nissan Rogue – 274 ед.
- Mazda CX-5 – 233 ед.
- Volkswagen Tiguan – 217 ед.
- Hyundai Kona – 186 ед.
- Chevrolet Bolt – 159 ед.
- Ford Escape – 148 ед.
- Audi Q5 – 145 ед.
Таким образом, рынок подержанных авто до 5 лет в Украине постепенно электрифицируется, ведь половина ввозимых моделей – электрокары, а лидеры продаж возглавляют Tesla Model Y и Model 3.
Добавим, в августе украинский автопарк пополнили почти 6,8 тыс. с. новых легковых автомобилей. Из этого количества 71% легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 29% приобрели юрлица.