Топ-10 самых популярных подержанных авто в возрасте до 5 лет, импортируемых в Украину.

Топ-10 самых популярных подержанных авто в возрасте до 5 лет. / Depositphotos

В августе украинцы приобрели 7,9 тыс. импортированных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет. Это 35% от всех 22,7 тыс. ввезенных подержанных авто в месяц.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Среди подержанных автомобилей в возрасте до 5 лет, которые в прошлом месяце импортировали в Украину, наибольшую долю заняли электрокары - они составили более половины ввезенных машин (51%).

Второе место по популярности заняли бензиновые автомобили — 35%. Значительно меньше украинцы выбирали гибриды — их доля составила 9%. Дизельные автомобили составили всего 4% импорта, а машины с ГБО – 1%.

Топ-10 самых популярных моделей

Среди подержанных авто до 5 лет наибольшим спросом пользовались:

  • Tesla Model Y – 827 ед.
  • Tesla Model 3 – 452 ед.
  • Kia Niro – 275 ед.
  • Nissan Rogue – 274 ед.
  • Mazda CX-5 – 233 ед.
  • Volkswagen Tiguan – 217 ед.
  • Hyundai Kona – 186 ед.
  • Chevrolet Bolt – 159 ед.
  • Ford Escape – 148 ед.
  • Audi Q5 – 145 ед.

Таким образом, рынок подержанных авто до 5 лет в Украине постепенно электрифицируется, ведь половина ввозимых моделей – электрокары, а лидеры продаж возглавляют Tesla Model Y и Model 3.

Добавим, в августе украинский автопарк пополнили почти 6,8 тыс. с. новых легковых автомобилей. Из этого количества 71% легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 29% приобрели юрлица.

Автор:
Татьяна Гойденко