Скільки одиниць зброї втрачено та викрадено в Україні від початку війни

За даними Міністерства внутрішніх справ, 780 465 одиниць втраченої та викраденої зброї нараховується від початку повномасштабної війни. Зброя, яка з'явилась у розшуку за час війни, наразі складає 66% від переліку у Реєстрі за весь час. Цьогоріч реєстр поповнився на 149 тисяч записів — це майже стільки ж, як і за весь 2025 рік. Найчастіше викрадають та втрачають автомати, мисливські рушниці та карабіни. Майже половина загубленої та викраденої зброї припадає на Миколаївщину, Київ та Донеччину.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Як змінюється Реєстр викраденої та втраченої зброї у війну

780 465 одиниць зброї було втрачено та викрадено в Україні від початку повномасштабного вторгнення. Це 66% від загальної кількості втраченої та викраденої зброї — 1,17 млн одиниць.

За даними аналітиків, найбільше записів про розшук втраченої зброї з’явилось у перший рік повномасштабної — 266 086 одиниць. У 2023 році втраченої та викраденої зброї поменшало, проте з 2024 року показник знову почав зростати. Поточний рік тяжіє стати рекордним: вже 149 760 одиниць зброї у розшуку цьогоріч. До порівняння, за весь минулий рік було зафіксовано майже стільки ж втрат: 179 315 випадків.

Реєстр значно поповнився у березні: аж на 130 тисяч одиниць. Втім, як зауважують в "Опендатабот", 60% цих записів стосуються зброї, яка зникла ще у перший рік повномасштабної (2022). Наразі у переліку фіксуються дві дати: дата зникнення/викрадення та дата внесення у Реєстр.

Більшість випадків втрати зброї фіксується доволі оперативно — протягом тижня з моменту зникнення: 512 350 випадків. Водночас 173 980 записів додаються із затримкою понад рік.

Лише 4% записів стосуються викраденої зброї, переважна більшість відзначена як втрачена.

Якої зброї у розшуку найбільше? ​

Найчастіше втрачають та викрадають:

автомати (252 369 одиниць),

мисливські рушниці (210 712),

карабіни (102 616).

Беззаперечний антилідер — автомат АК-74: кожен четвертий запис у Реєстрі стосується саме цієї моделі.

Які регіони лідирують?

Кожен п’ятий випадок втраченої та викраденої зброї припадає на Миколаївщину: 169 172 одиниць зброї. Наслідує Київ (104 864 одиниць) та Донеччина (86 188). Разом на ці 3 регіони припадає майже половина усієї втраченої та викраденої зброї у країні.

Нагадаємо, що у серпні 2024 року президент підписав законопроект № 9538, який надає цивільним особам право декларувати, володіти та використовувати знайдену вогнепальну зброю та боєприпаси для захисту від збройної агресії РФ.

Українці зможуть використовувати задекларовану трофейну зброю протягом воєнного стану та 90 днів після його завершення.

Також з 23 червня 2023 року в Україні запрацював електронний Єдиний реєстр вогнепальної зброї. Відтоді громадяни можуть залишити заявку на отримання дозволу на придбання, зберігання, носіння зброї, повідомити про зміну місця проживання у контексті місця зберігання зброї та податися на продовження дозволу онлайн.