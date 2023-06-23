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В Україні запрацював єдиний реєстр зброї: що потрібно знати
З 23 червня 2023 року в Україні повноцінно працює єдиний реєстр зброї (ЄРЗ), який містить такий розділ як "Електронних кабінетів". Це дозволить отримувати та надавати інформацію щодо зброї онлайн.
Про це в Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
За його словами, процедура отримання дозволів буде спрощена завдяки діджиталізації послуг у сфері обігу зброї.
Для подачі документів на отримання дозволу на зброю через "Єдине вікно громадянина" необхідно буде:Підписуйтесь на наш Telegram канал
В "Електронному кабінеті" українці зможуть отримати послугу онлайн, без відвідування органу Нацполіції, шляхом подачі документів через"Єдине вікно громадянина" або у магазині з продажу зброї.
- авторизуватися на порталі;
- оформити заявку;
- прикріпити пакет необхідних документів;
- додати сканкопії;
- завірити копії електронним підписом;
- надіслати заявку.
Клименко зауважив, що в МВС очікують, що питань стосовно нововведень буде багато, тому створили додаткові канали зв’язку з громадянами:
- Контакт-центр ЄРЗ: 044-33-44-035;
- Чат-бот Єдиного реєстру зброї у Телеграмі @arms_mvs_bot.
Нагадаємо, що єдиний реєстр зброї презентували в лютому 2022 року. Метою реєстрації вогнепальної зброї, як пояснюють в МВС, є підтримка ефективного запобігання та розслідування злочинів.
Спочатку реєстр зброї перебував в дослідній експлуатації, а його запуск планували на жовтень 2022 року. Згодом Клименко оголосив, що єдиний реєстр запустять в червні.
Джерело фото: ua.depositphotos.com