В Україні запрацював єдиний реєстр зброї: що потрібно знати

З 23 червня 2023 року в Україні повноцінно працює єдиний реєстр зброї (ЄРЗ), який містить такий розділ як "Електронних кабінетів". Це дозволить отримувати та надавати інформацію щодо зброї онлайн.

Про це в Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, процедура отримання дозволів буде спрощена завдяки діджиталізації послуг у сфері обігу зброї.

Для подачі документів на отримання дозволу на зброю через "Єдине вікно громадянина" необхідно буде:

В "Електронному кабінеті" українці зможуть отримати послугу онлайн, без відвідування органу Нацполіції, шляхом подачі документів через"Єдине вікно громадянина" або у магазині з продажу зброї.

авторизуватися на порталі;

оформити заявку;

прикріпити пакет необхідних документів;

додати сканкопії;

завірити копії електронним підписом;

надіслати заявку.

Фото: МВС Фото: МВС Фото: МВС

Клименко зауважив, що в МВС очікують, що питань стосовно нововведень буде багато, тому створили додаткові канали зв’язку з громадянами:

Контакт-центр ЄРЗ: 044-33-44-035;

Чат-бот Єдиного реєстру зброї у Телеграмі @arms_mvs_bot.

Нагадаємо, що єдиний реєстр зброї презентували в лютому 2022 року. Метою реєстрації вогнепальної зброї, як пояснюють в МВС, є підтримка ефективного запобігання та розслідування злочинів.

Спочатку реєстр зброї перебував в дослідній експлуатації, а його запуск планували на жовтень 2022 року. Згодом Клименко оголосив, що єдиний реєстр запустять в червні.

Джерело фото: ua.depositphotos.com