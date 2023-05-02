Після війни українці зобов'язані здати зброю – голова МВС

Після закінчення терміну дії воєнного стану українці будуть зобов'язані здати наявну зброю, продати або переробити у дозволений вид.

Про це міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Після завершення воєнного стану зброя буде власністю держави. Тоді буде визначено термін, думаю, декілька місяців, протягом яких кожен громадянин має принести зброю до органів поліції чи до суб'єктів господарювання, здати її або продати тим самим суб'єктам господарювання, або вихолостити, або переробити на дозволену зброю, мисливський карабін наприклад", - розповів глава МВС.

Говорячи про законопроєкт про цивільну зброю, міністр зазначив, що над ним йде робота й що треба зробити все для того, щоб українці відчували безпеку.

Відповідаючи на уточнювальне запитання про те, чи все гаразд з обліком зброї, яку було видано українцям на початку війни, міністр сказав, що вся зброя, яка видавалася МВС, повністю облікована.

Нагадаємо, єдиний реєстр зброї в Україні планується запустити в червні 2023 року. За словами Клименка, реєстр має сприяти запобіганню незаконного обігу зброї. Він дозволить обмінюватися даними в електронному форматі.