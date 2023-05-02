После войны украинцы обязаны сдать оружие – глава МВД

По истечении срока действия военного положения украинцы будут обязаны сдать оружие, продать или переработать в разрешенный вид.

Об этом министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"По завершении военного положения оружие будет собственностью государства. Тогда будет определен срок, думаю, несколько месяцев, в течение которых каждый гражданин должен принести оружие в органы полиции или субъектов хозяйствования, сдать его или продать тем же субъектам хозяйствования, или выхолостить, или переработать на разрешенное оружие, охотничий карабин, например", - рассказал глава МВД.

Говоря о законопроекте о гражданском оружии, министр отметил, что над ним идет работа и что нужно сделать все для того, чтобы украинцы чувствовали безопасность.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, все ли в порядке с учетом оружия, которое было выдано украинцам в начале войны, министр сказал, что все выданное МВД оружие полностью учтено.

Напомним, единый реестр оружия в Украине планируется запустить в июне 2023 года. По словам Клименко, реестр должен способствовать предотвращению незаконного обращения оружия. Он позволит обмениваться данными в электронном формате.