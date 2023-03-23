В МВД назвали новый срок запуска единого реестра оружия

Единый реестр оружия в Украине планируется запустить в июне 2023 года. Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона.

По его словам, реестр должен способствовать предотвращению незаконного обращения оружия. Он позволит обмениваться данными в электронном формате.

"Могу сейчас сказать, что мы планируем запустить единый реестр оружия ровно через три месяца – 23 июня 2023", – сказал Клименко.

Также он отметил, что все оружие, которое легально было выдано украинцам в начале полномасштабной войны, в настоящее время учтено в единой базе.

"Мы не видим сейчас проблем по контролю за его (оружия, – ред.) использованием. Поэтому это оружие до конца войны будет оставаться у наших граждан на руках", – высказался министр.

Напомним, что единый реестр оружия был презентован в феврале 2022 года, за несколько дней до начала полномасштабной войны. Целью регистрации огнестрельного оружия называли поддержку эффективного предотвращения и расследования преступлений.

В сентябре тогдашний заместитель министра внутренних дел Украины Игорь Бондаренко заявлял, что реестр оружия находится в опытной эксплуатации, а запуск состоится в октябре 2022 года.