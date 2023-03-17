Сдача оружия в Днепропетровской области: в ОВА продлили срок

В Днепропетровской области прошли 10 дней на сдачу огнестрельного оружия гражданскими лицами, однако этот срок решили продлить на столько же. Об этом 17 марта сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, граждане сдали 1500 из 2000 единиц оружия, котрые были выданы им в начале полномасштабной войны РФ против Украины.

Соответственно, еще 500 единиц оружия остается у гражданского населения.

Лисак отметил, что все лица, у которых находится оружие, установлены. Также известны и те, кто его издавал.

Теперь жители области имеют еще 10 дней на сдачу оружия, после чего тех, кто этого не сделал, будет ждать ответственность.

Напомним, что о необходимости возврата оружия в течение 10 дней в Днепропетровской ОВА заявили 6 марта. Тогда Сергей Лысак отмечал, что часть людей, получивших оружие в феврале 2022 года, все еще держат его у себя и не возвращают.