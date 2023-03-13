Из-за вторжения РФ Украина стала одним из крупнейших в мире импортеров оружия

На фоне полномасштабного вторжения и помощи союзников со всего мира Украина за год получила до сих пор невиданное количество военной техники. Это привело к тому, что в 2022 году Украина стала третьим импортером оружия в мире.

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С 1991 года по конец 2021 года Украина импортировала незначительное количество основных видов вооружений, на нее приходилось 2,0% мирового импорта, сообщается в отчете Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

С началом войны и в результате военной помощи со стороны США и Европейских стран Украина в феврале 2022 года Украина стала 3-м крупнейшим импортером оружия в течение 2022 года и 14-м по величине в 2018-2022 годах.

"Из-за беспокойства по поводу того, как поставка боевых самолетов и ракет большой дальности может привести к дальнейшей эскалации войны в Украине, страны НАТО отклонили запросы Украины на них в 2022 году. В то же время, они поставляли такое вооружение другим государствам, вовлеченным в конфликт, в частности на Ближнем Востоке и в Южной Азии", — сказал Питер Д. Веземан, старший научный сотрудник SIPRI.

В мировом экспорте оружия долгое время доминировали США и Россия, но за последний год ситуация изменилась. Первые позиции заняли Катар и Индия, а европейские страны также значительно увеличили импорт оружия. Конкуренция продолжается и в странах Восточной Азии.

"Вполне возможно, что вторжение в Украину еще больше ограничит российский экспорт оружия. Это объясняется тем, что Россия будет отдавать приоритет поставке своих вооруженных сил, а спрос со стороны других государств будет оставаться низким из-за торговых санкций против России и усиления давления со стороны США и их союзников, чтобы они не покупали российское оружие", — сказал Симон Т. Веземан., старший научный сотрудник SIPRI.

Президент РФ Владимир Путин надеется, что сможет измотать Западных союзников, и они перестанут поставлять Украине оружие.

В то же время страны ЕС пришли к консенсусу относительно ускоренной поставки и закупки артснарядов, чтобы помочь Украине.