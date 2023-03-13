Через вторгнення РФ Україна стала одним з найбільших у світі імпортерів зброї

На тлі повномасштабного вторгнення та допомоги союзників з усього світу Україна за рік отримала небачену досі кількість військової техніки. Це призвело до того, що у 2022 році Україна стала третім у світі імпортером зброї.

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З 1991 року до кінця 2021 року Україна імпортувала незначну кількість основних видів озброєнь, на неї припадало 2,0% світового імпорту, повідомляється у звіті Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI).

З початком війни і в результаті військової допомоги з боку США та Європейських країн Україна в лютому 2022 року Україна стала 3-м найбільшим імпортером зброї протягом 2022 року і 14-м за величиною в 2018–2022 роках.

"Через занепокоєння щодо того, як постачання бойових літаків і ракет великої дальності може призвести до подальшої ескалації війни в Україні, країни НАТО відхилили запити України на них у 2022 році. Водночас вони постачали таке озброєння іншим державам, залученим у конфлікт, зокрема на Близькому Сході та в Південній Азії", — сказав Пітер Д. Веземан, старший науковий співробітник SIPRI.

У світовому експорті зброї тривалий час домінували США та Росія, але за останній рік ситуація змінилася. Перші позиції посіли Катар та Індія, а Європейські країни також значно збільшили імпорт зброї. Конкуренція триває і в країнах Східної Азії.

"Цілком ймовірно, що вторгнення в Україну ще більше обмежить російський експорт зброї. Це пояснюється тим, що Росія віддаватиме пріоритет постачанню своїх збройних сил, а попит з боку інших держав залишатиметься низьким через торговельні санкції проти Росії та посилення тиску з боку США та їхніх союзників, щоб вони не купували російську зброю", — сказав Сімон Т. Веземан, старший науковий співробітник SIPRI.

Президент РФ Володимир Путін сподівається, що зможе виснажити Західних союзників, і вони перестануть постачати Україні зброю.

Натомість, країни ЄС дійшли консенсусу щодо прискореного постачання та закупки артснарядів, щоб допомогти Україні.