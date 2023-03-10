Путін переконаний, що зможе виснажити західних союзників України - ЦРУ

Президент Росії Володимир Путін робить ставку на те, що російські війська переможуть Україну жорстокою війною. Він упевнений, що армії РФ вдасться виснажити як Україну так і західних союзників.

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"Я вірю, він переконаний, що може змусити час працювати на себе, що може перетерти українців цією війною на виснаження, що він може виснажити західних прихильників України. І він також переконаний, що Україна для нього важливіша, ніж для нас", — сказав директор ЦРУ Вільям Бернс.

Незважаючи на моральний дух, нестачу особового складу та проблеми виснаження, з якими стикаються російські сили в Україні, Путін вірить в свою перемогу у довгостроковій перспективі.

На думку Бернса, слід зробити все можливе, аби розірвати цю точку зору. У ЦРУ вважають, що Росія, швидше за все, не зможе досягти великих успіхів в Україні цього року, і їй навіть буде важко захопити весь Донбас.

Глава військової розвідки Литви Елегіюс Паулавічюс також вважає, що Росія готова продовжувати війну в Україні ще роками. Для цього їй вистачить власних ресурсів, адже навіть розконсервована застаріла зброя здатна руйнувати інфраструктуру України.

В свою чергу, у Держдепі США впевнені, що РФ усе-одно зазнає стратегічної поразки у війні попри те, що динаміка боїв на сході й півдні України матиме напружений та мінливий характер упродовж певного часу.