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Втрати росіян значні. У розвідці США оцінили здатність РФ захопити більше територій України цьогоріч
Російські окупанти навряд зможуть захопити значно більше українських територій цього року. Про це заявила директорка національної розвідки США Евріл Гейнс, передає The Guardian.
"Після серйозних невдач і значних втрат на полі бою, ми не очікуємо, що російська армія цього року відновиться настільки, щоб досягти великих територіальних здобутків", – сказала Гейнс.
Однак вона вважає, що президент РФ Володимир Путін, "швидше за все, розраховує, що час працює на його користь".
"Путін, імовірно, вважає, що продовження війни з періодичними паузами у бойових діях може бути найкращим шляхом, який залишився, щоб зрештою забезпечити російські стратегічні інтереси в Україні, навіть якщо на це знадобляться роки", – висловилася представниця розвідки.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За її словами, російський диктатор, схоже, зараз зосереджений на "більш скромних військових цілях".
"Якщо Росія не почне обов'язкову мобілізацію і не отримає значних запасів боєприпасів від третіх сторін, їм все важче підтримуватиме навіть нинішній рівень наступальних операцій", – зазначила Гейнс.
Вона додала, що військова міць росіян зараз значно обмежена втратами військ і виснаженням озброєння, що посилюється санкціями.
Нагадаємо, що за даними американського Інституту вивчення війни, чергова хвиля мобілізації в Росії розпочнеться не раніше літа 2023 року. Наразі Кремль повертається до своїх раніше невдалих кампаній із вербування волонтерів і гібридного призову.