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Потери россиян значительны. В разведке США оценили способность РФ захватить больше территорий Украины в этом году
Российские оккупанты вряд ли смогут захватить гораздо больше украинских территорий в этом году. Об этом заявила директор национальной разведки США Эврил Хейнс, передает The Guardian.
"После серьезных неудач и значительных потерь на поле боя мы не ожидаем, что российская армия в этом году восстановится настолько, чтобы достичь больших территориальных достижений", - сказала Хейнс.
Однако она считает, что президент РФ Владимир Путин, "скорее всего, рассчитывает, что время работает в его пользу".
"Путин, вероятно, считает, что продолжение войны с периодическими паузами в боевых действиях может быть лучшим путем, который остался, чтобы в конечном итоге обеспечить российские стратегические интересы в Украине, даже если на это понадобятся годы", – высказалась представитель разведки.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По ее словам, российский диктатор, похоже, сейчас сосредоточен на "более скромных военных целях".
"Если Россия не начнет обязательную мобилизацию и не получит значительные запасы боеприпасов от третьих сторон, им все труднее будет поддерживать даже нынешний уровень наступательных операций", - отметила Хейнс.
Она добавила, что военная мощь россиян сейчас значительно ограничена потерями войск и истощением вооружения, что усиливается санкциями.
Напомним, что по данным американского Института изучения войны, очередная волна мобилизации в России начнется не раньше лета 2023 года. В настоящее время Кремль возвращается к своим ранее неудавшимся кампаниям по вербовке волонтеров и гибридному призыву.