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Путин убежден, что сможет истощить западных союзников Украины – ЦРУ
Президент России Владимир Путин делает ставку на то, что русские войска победят Украину жестокой войной. Он уверен, что армии РФ удастся истощить как Украину, так и западных союзников.
"Я верю, он убежден, что может заставить время работать на себя, что может перетереть украинцев этой войной на истощение, что он может истощить западных поклонников Украины. И он также убежден, что Украина для него важнее, чем для нас", - сказал директор ЦРУ Уильям Бернс.
Несмотря на моральный дух, недостаток личного состава и проблемы истощения, с которыми сталкиваются российские силы в Украине, Путин верит в долгосрочные перспективы
По мнению Бернса, следует сделать все возможное, чтобы разорвать эту точку зрения. В ЦРУ считают, что Россия, скорее всего, не сможет добиться больших успехов в Украине в этом году, и ей даже будет тяжело захватить весь Донбасс.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Глава военной разведки Литвы Элегиус Паулавичюс также считает, что Россия готова продолжать войну в Украине еще годами. Для этого ей хватит собственных ресурсов, ведь даже расконсервированное устаревшее оружие способно разрушать инфраструктуру Украины.
В свою очередь, в Госдепе США уверены, что РФ все равно терпит стратегическое поражение в войне несмотря на то, что динамика боев на востоке и юге Украины будет носить напряженный и изменчивый характер в течение определенного времени.