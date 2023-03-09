Путін може продовжувати війну в Україні роками – військова розвідка Литви

Росія готова продовжувати війну в Україні ще два роки. Для цього їй вистачить власних ресурсів. Якщо ж РФ вдасться отримати підтримку Ірану, Північної Кореї і, можливо, Китаю, час воєнних дій може бути значно збільшено.

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Про це розповів глава військової розвідки Литви Елегіюс Паулавічюс, повідомляє литовське видання LRT.

"Ми оцінюємо, що ресурсів, які сьогодні доступні Росії буде достатньо для війни такої ж інтенсивності, яку ми бачимо сьогодні, ще на два роки", – заявляє Паулавічюс.

Він підкреслив, що в даному питанні навіть розконсервована застаріла зброя здатна руйнувати інфраструктуру України, і завдавати величезної шкоди, "збільшує витрати на відновлення".

Ця війна виявила всю корумпованість і неефективність російського режиму. Повномаштабний наступ оголив недоліки військової могутності РФ і показав, що країна не в змозі самостійно забезпечити свій економічний і технологічний розвиток, та залежить від інших країн.

Російському ВПК дуже бракує західних деталей та комплектуючих, які необхідні для розробки та модернізування ракет і озброєння. Через це Росія вже кілька разів зверталася до своїх партнерів: Ірану, Північної Кореї, Китаю, з проханням про постачання зброї.

З самого початку повномаштабного вторгнення Литва підтримувала Україну. Наразі країна почала формувати новий пакет військової допомоги для України. Країна уже надала підтримки майже на 409 мільйонів євро.

Також литовці пожертвували 14 мільйонів євро на радари для Збройних сил України.