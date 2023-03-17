Здача зброї на Дніпропетровщині: в ОВА продовжили термін

На Дніпропетровщині минули 10 днів на здачу вогнепальної зброї цивільними особами, однак цей термін вирішили продовжити на стільки ж. Про це 17 березня повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, громадяни здали 1500 із 2000 одиниць зброї, які їм було видано на початку повномасштабної війни РФ проти України.

Відповідно, ще 500 одиниць зброї залишається у цивільного населення.

Лисак зазначив, що всі особи, у яких перебуває зброя, – встановлені. Також відомі й ті, хто її видавав.

Тепер жителі області мають ще 10 днів на здачу зброю, після чого на тих, хто цього не зробив, чекатиме відповідальність.

Нагадаємо, що про необхідність повернення зброї протягом 10 днів у Дніпропетровській ОВА заявили 6 березня. Тоді Сергій Лисак зазначав, що частина людей, які отримали зброю в лютому 2022 року, все ще тримають її в себе й не повертають.