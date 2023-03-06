Дніпропетровська ОВА зобов'язала місцевих жителів протягом 10 днів здати зброю, яку їм видали на початку війни

Цивільні мешканці Дніпропетровської області, які отримали зброю на початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, все ще тримають її в себе і не повертають.

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Про це 6 березня повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак в своєму Telegram-каналі.

З дати повідомлення ОВА у таких громадян є 10 днів на те, щоб повернути видану їм зброю в установленому порядку.

"Справа в тому, що на початку повномасштабного вторгнення цивільним громадянам надали зброю для захисту їхніх родин та домівок. Коли ситуація в регіоні стабілізувалася, частина людей повернула зброю. Решта залишила "на руках", — зауважив Лисак.

Він додав, що "виконання озвучених вимог контролюватиме особисто". Проте кількість зброї неуточнюють.

Нагадаємо, у перший день повномасштабного вторгнення у Києві добровольцям видали 10 тисяч автоматів для захисту міста, згодом ця кількість збільшувалася. 21 квітня 2022 року, після звільнення Київської області від окупантів, командувач Сил Територіальної оборони ЗСУ Юрій Галушкін закликав добровольців у Київській області здати отриману зброю на зберігання.