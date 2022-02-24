У Києві добровольцям видали 10 тисяч автоматів для захисту міста

У Києві добровольцям на захист міста видали 10 тис. автоматів на захист міста. Про це повідомляє “Українська правда” з посиланням на представника президента у конституційному суді Федора Вениславського.

"У нас є міська тероборона, яка входить до складу ЗСУ як окремий рід військ. А є друга складова – цивільно-військова оборона, це добровольчі формування територіальних громад.

Я розмовляв із міністром внутрішніх справ паном Монастирським, (інформую, що) у Києві лише протягом кількох останніх годин видано членам добровольчих формувань територіальної громади близько 10 тисяч автоматів. Це люди, що самоорганізувалися, мають чітку організаційну структуру, що підпорядковуються командуванню Сил тероборони.

Вони зараз озброєні, вони вже зараз патрулюють вулиці Києва. І це ще один потужний компонент відбиття будь-яких загроз", - повідомив Веніславський в ефірі телеканалу Рада.

Він пояснив, що добровольцям, готовим воювати проти окупанта, видають вогнепальну зброю без тяганини – для цього потрібно лише надати паспорт, дані з якого вносяться до бази даних, і людина отримує автомат, який закріплюється за цим добровольцем.

Така спрощена процедура пришвидшує озброєння громадянського населення.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розпорядився створити 24 обласні військові адміністрації та Київську міську військову адміністрацію