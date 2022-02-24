В Киеве добровольцам выдали 10 тысяч автоматов для защиты города

В Киеве добровольцам для защиты города выдали 10 тыс. автоматов для защиты города. Об этом сообщает “Украинская правда” со ссылкой представителя президента в конституционном суде Федора Вениславского.

"У нас есть городская терроборона, которая входит в состав ВСУ как отдельный род войск. А есть вторая составляющая – гражданско-военная оборона, это добровольческие формирования территориальных громад.

Я разговаривал с министром внутренних дел господином Монастырским, (информирую, что) в Киеве только в течение нескольких последних часов выдано членам добровольческих формирований территориальной громады около 10 тысяч автоматов. Это самоорганизовавшиеся люди, имеющие четкую организационную структуру, подчиняющиеся командованию Сил терробороны.

Они сейчас вооружены, они уже сейчас в это время патрулируют улицы Киева. И это еще один мощный компонент отражения любых угроз", - сообщил Вениславский в эфире телеканала Рада.

Он пояснил, что добровольцам, готовым воевать против оккупанта, выдают огнестрельное оружие без волокиты – для этого нужно только предоставить паспорт, данные из которого вносятся в базу данных, и человек получает автомат, который закрепляется за этим добровольцем.

Такая упрощенная процедура ускоряет вооружение гражданского населения.

Напомним, президент Владимир Зеленский распорядился создать 24 областных военных администрации и Киевскую городскую военную администрацию