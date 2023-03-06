Днепропетровская ОВА обязала местных жителей в течение 10 дней сдать оружие, которое им выдали в начале войны

Гражданские жители Днепропетровской области, получившие оружие в начале полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, все еще держат его у себя и не возвращают.

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Об этом 6 марта сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

С даты уведомления ОВА у таких граждан есть 10 дней на то, чтобы вернуть выданное им оружие в установленном порядке.

"Дело в том, что в начале полномасштабного вторжения гражданским гражданам предоставили оружие для защиты их семей и домов. Когда ситуация в регионе стабилизировалась, часть людей вернула оружие. Остальные оставили "на руках", - отметил Лысак.

Он добавил, что "выполнение озвученных требований будет контролировать лично". Однако количество оружия не уточняется.

Напомним, в первый день полномасштабного вторжения в Киеве добровольцам выдали 10 тысяч автоматов для защиты города, впоследствии это количество увеличивалось. 21 апреля 2022 года после освобождения Киевской области от оккупантов командующий Сил Территориальной обороны ВСУ Юрий Галушкин призвал добровольцев в Киевской области сдать полученное оружие на хранение.