У МВС назвали новий термін запуску єдиного реєстру зброї

Єдиний реєстр зброї в Україні планується запустити в червні 2023 року. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону.

За його словами, реєстр має сприяти запобіганню незаконного обігу зброї. Він дозволить обмінюватися даними в електронному форматі.

"Можу зараз сказати, що ми плануємо запустити єдиний реєстр зброї рівно через три місяці – 23 червня 2023 року", – сказав Клименко.

Також він зазначив, що вся зброя, яка легально була видана українцям на початку повномасштабної війни, наразі облікована в єдиній базі.

"Ми не бачимо зараз проблем щодо контролю за її (зброї, – ред.) використанням. Тому ця зброя до кінця війни буде залишатись у наших громадян на руках", – висловився міністр.

Нагадаємо, що єдиний реєстр зброї презентували в лютому 2022 року, за кілька днів до початку повномасштабної війни. Метою реєстрації вогнепальної зброї називали підтримку ефективного запобігання та розслідування злочинів.

У вересні тодішній заступник міністра внутрішніх справ України Ігор Бондаренко заявляв, що реєстр зброї перебуває в дослідній експлуатації, а запуск відбудеться в жовтні 2022 року.