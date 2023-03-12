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В МВД рассказали, как изменилась криминогенная ситуация в Украине за время войны
По сравнению с довоенным временем, количество преступлений в Украине уменьшилось на 10%.
Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, сообщает "Правительственный портал".
По словам главы МВД, количество имущественных преступлений (краж, грабежей, разбоев) уменьшилось на 40%.
"Конечно, некоторые категории преступлений – такие как угон автотранспорта – увеличилось. Потому что у нас здесь враг стоял и наши машины вывозил", - отметил Клименко.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Он добавил, что также увеличилось количество убийств, потому что правоохранители много зарегистрировали убийств гражданского населения врагом.
"И увеличилось у нас мошенничество, но здесь у нас увеличилось и раскрытие всех преступлений", – подчеркнул министр.
В целом, резюмировал глава МВД, криминогенная ситуация в государстве контролируется, а все правоохранительные органы работают в штатном режиме.
Ранее Коименко сообщал, что с начала войны количество смертельных ДТП снизилось на 17%.