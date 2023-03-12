В МВД рассказали, как изменилась криминогенная ситуация в Украине за время войны

По сравнению с довоенным временем, количество преступлений в Украине уменьшилось на 10%.

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Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, сообщает "Правительственный портал".

По словам главы МВД, количество имущественных преступлений (краж, грабежей, разбоев) уменьшилось на 40%.

"Конечно, некоторые категории преступлений – такие как угон автотранспорта – увеличилось. Потому что у нас здесь враг стоял и наши машины вывозил", - отметил Клименко.

Он добавил, что также увеличилось количество убийств, потому что правоохранители много зарегистрировали убийств гражданского населения врагом.

"И увеличилось у нас мошенничество, но здесь у нас увеличилось и раскрытие всех преступлений", – подчеркнул министр.

В целом, резюмировал глава МВД, криминогенная ситуация в государстве контролируется, а все правоохранительные органы работают в штатном режиме.

Ранее Коименко сообщал, что с начала войны количество смертельных ДТП снизилось на 17%.