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Пока идут боевые действия, руководство МВД будет передвигаться на автомобилях и поездах: Клименко об авиатроще в Броварах
Все три основные версии авиакатастрофы в Броварах, в которой погибли руководство и сотрудники Министерства внутренних дел, остаются рабочими.
Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко в интервью "Укринформу".
На повестке расследования три основные версии - нарушение правил полета, техническая неисправность и умышленные действия.
"Им (расследованием – Ред.) занимается Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований – под процессуальным руководством Офиса генпрокурора. Я предлагаю дождаться результатов проведенных экспертиз, в том числе с привлечением иностранных, прежде всего французских, специалистов", - сказал Клименко.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Министр добавил, что в настоящее время идет полная проверка всех вертолетов, находящихся в ведомстве МВД, в первую очередь Airbus и, в частности, модели Airbus 225. Пока она не завершится - решения об использовании судов не будут приниматься.
"Конечно, я не буду подписывать ни одного такого документа, если буду чувствовать и знать, что это будет нарушать установленные меры безопасности. Поэтому пока идут боевые действия, мы будем передвигаться автотранспортом, железнодорожным транспортом. Считаю, что этого будет достаточно во избежание угрозы и чтобы сделать соответствующие выводы после авиакатастрофы", - заверил глава МВД.
После завершения расследования Клименко обещает принять дополнительные меры по безопасности руководителей всех уровней, и не только в структуре МВД.
Напомним, 18 января в Броварах Киевской области рядом с детсадом упал вертолет, на борту которого находилось руководство МВД. По официальным данным, погибли 14 человек, в том числе один ребенок.
В начале марта специалисты во Франции расшифровали материалы "черного ящика", найденного на месте крушения вертолета с руководством Министерства внутренних дел в Броварах. Результаты обещают обнародовать в ближайшее время.
После катастрофы президент Владимир Зеленский заявил, что считает падение вертолета не несчастным случаем, а следствием войны, поскольку из-за нее в Украине "несчастных случаев больше нет".