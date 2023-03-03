Гибель руководства МВД в Броварах. Эксперты расшифровали материалы "черного ящика", – Шмыгаль

Специалисты во Франции расшифровали материалы "черного ящика", найденного на месте катастрофы вертолета с руководством Министерства внутренних дел в Броварах. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает "Суспільне".

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По словам главы правительства, следователи уже получили соответствующие материалы.

"Продолжается расследование. "Черный ящик" был найден, был отправлен во Францию для соответствующей расшифровки. Данные получены, они есть у следствия. Следствие продолжается, я так же, как и вы, хочу дождаться результатов и увидеть аргументированные ответы на ряд вопросов", – сказал Шмыгаль.

Он добавил, что пока нет публичной информации на этот счет, однако считает, что результаты следствия будут в ближайшее время.

"Там действительно уже большая работа проделана, то есть имеются такие ясные результаты технического состояния вертолета, есть все материалы из "черного ящика", они сохранены, качественные", - отметил премьер.

Напомним, 18 января в Броварах Киевской области рядом с детсадом упал вертолет, на борту которого находилось руководство МВД. По официальным данным, в результате падения вертолета погибли 14 человек, в том числе один ребенок.

Президент Владимир Зеленский заявил, что считает падение вертолета с руководством МВД на детсад не несчастным случаем, а следствием войны, поскольку из-за нее в Украине "несчастных случаев больше нет". Также он пообещал обнародовать причины катастрофы вертолета в Броварах, как только они выяснятся.