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У экс-главы МВД Авакова провели обыски: проверяли документы из-за падения вертолета в Броварах
Правоохранители провели обыски у бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова.
Об этом сообщает издание "Бабель" со ссылкой на экс-министра.
Обыски прошли по делу падения вертолета в Броварах 18 января 2023 года, когда погибло руководство МВД.
Во время обысков сотрудники ГБР смотрели контракты шестилетней давности с французской Airbus Helicopter, которая поставила МВД в частности вертолеты H-225, на котором и разбилось руководство.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, издание со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что обыски проводятся не только у Авакова, но и у других руководителей того времени, принимавших участие в закупке вертолетов.
Напомним, 18 января в Броварах Киевской области рядом с детсадом упал вертолет, на борту которого находилось руководство МВД. По официальным данным, в результате падения вертолета погибли 14 человек, в том числе один ребенок.
Президент Владимир Зеленский заявил, что считает падение вертолета с руководством МВД на детсад не несчастным случаем, а следствием войны, поскольку вследствие нее в Украине "несчастных случаев больше нет".
Также он пообещал обнародовать причины катастрофы вертолета в Броварах, как только они выяснятся. При этом глава государства апеллировал к Службе безопасности Украины, которая проводит именно уголовное расследование трагедии.