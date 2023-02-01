У экс-главы МВД Авакова провели обыски: проверяли документы из-за падения вертолета в Броварах

Правоохранители провели обыски у бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова.

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Об этом сообщает издание "Бабель" со ссылкой на экс-министра.

Обыски прошли по делу падения вертолета в Броварах 18 января 2023 года, когда погибло руководство МВД.

Во время обысков сотрудники ГБР смотрели контракты шестилетней давности с французской Airbus Helicopter, которая поставила МВД в частности вертолеты H-225, на котором и разбилось руководство.

Кроме того, издание со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что обыски проводятся не только у Авакова, но и у других руководителей того времени, принимавших участие в закупке вертолетов.

Напомним, 18 января в Броварах Киевской области рядом с детсадом упал вертолет, на борту которого находилось руководство МВД. По официальным данным, в результате падения вертолета погибли 14 человек, в том числе один ребенок.

Президент Владимир Зеленский заявил, что считает падение вертолета с руководством МВД на детсад не несчастным случаем, а следствием войны, поскольку вследствие нее в Украине "несчастных случаев больше нет".

Также он пообещал обнародовать причины катастрофы вертолета в Броварах, как только они выяснятся. При этом глава государства апеллировал к Службе безопасности Украины, которая проводит именно уголовное расследование трагедии.