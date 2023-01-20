Кабмин назначил временного госсекретаря МВД вместо погибшего в Броварах Лубковича

Кабинет министров временно возложил исполнение обязанностей государственного секретаря Министерства внутренних дел на Инну Ящук. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Ящук ныне является директором департамента образования, науки и спорта МВД. Напомним, что госсекретарь МВД Юрий Лубкович погиб вместе с министром Денисом Монастырским и его первым заместителем Евгением Ениным в авиакатастрофе вертолета в Броварах Киевской области 18 января.

Кроме того, в отношении других кадровых решений сообщается, что правительство уволило главу Национальной социальной сервисной службы Владислава Машкина, а также согласовало назначение заместителем главы Херсонской обладминистрации Станислава Петрова.

Относительно упомянутой авиакатастрофы Мельничук сообщил, что Кабмин создал комиссию по расследованию ее причин и утвердил ее персональный состав. Комиссии поручено до 18 февраля представить правительству отчет о результатах расследования причин авиакатастрофы вертолета ЕС 225 LP и принятых мерах.

Кроме того, Национальному бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами рекомендовано провести в установленном порядке техническое расследование соответствующей авиакатастрофы.

Напомним, что по официальным данным, в результате падения вертолета на детсад "Джерельце" в Броварах и во двор возле него погибли 14 человек, в том числе один ребенок, хотя сначала заявлялось о 18 погибших.

Президент Владимир Зеленский заявил, что считает падение вертолета с руководством МВД на детсад не несчастным случаем, а следствием войны, поскольку вследствие нее в Украине "несчастных случаев больше нет".

Также он пообещал обнародовать причины катастрофы вертолета в Броварах, как только они выяснятся. При этом глава государства апеллировал к Службе безопасности Украины, которая проводит именно уголовное расследование трагедии.