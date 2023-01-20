Кабмін призначив тимчасову держсекретарку МВС замість загиблого у Броварах Лубковича

Кабінет міністрів тимчасово покладав виконання обов’язків державного секретаря Міністерства внутрішніх справ на Інну Ящук. Про це повідомив у Telegram-каналі представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Ящук наразі є директором департаменту освіти, науки та спорту МВС. Нагадаємо, що держсекретар МВС, Юрій Лубкович загинув разом з міністром Денисом Монастирським та його першим заступником Євгенієм Єніним в авіакатастрофі вертольота в Броварах Київської області 18 січня.

Крім того, щодо інших кадрових рішень повідомляється, що уряд звільнив голову Національної соціальної сервісної служби Владислава Машкіна, а також погодив призначення заступником голови Херсонської обладміністрації Станіслава Петрова.

Стосовно ж згаданої авіакатастрофи Мельничук повідомив, що Кабмін утворив комісію з розслідування її причин та затвердив її персональний склад. Комісії доручено до 18 лютого подати уряду звіт про результати розслідування причин авіакатастрофи вертольота ЕС 225 LP та про вжиті заходи.

Крім того, Національному бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами рекоменжовано провести в установленому порядку технічне розслідування відповідної авіакатастрофи.

Нагадаємо, що за офіційними даними, внаслідок падіння гелікоптера на дитсадок "Джерельце" в Броварах та у двір біля нього загинуло 14 осіб, зокрема одна дитина, хоча спершу заявлялося про 18 загиблих.

Президент Володимир Зеленський заявив, що вважає падіння гелікоптера з керівництвом МВС на дитсадок не нещасним випадком, а наслідком війни, оскільки через неї в Україні "нещасних випадків більше немає".

Також він пообіцяв прилюднити причини катастрофи гелікоптера в Броварах, щойно вони з'ясуються. При цьому глава держави апелював к Службі безпеки України, яка проводить саме кримінальне розслідування трагедії.