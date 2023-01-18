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"Нещасних випадків більше немає": Зеленський вважає падіння гелікоптера з керівництвом МВС наслідком війни з РФ
Президент Володимир Зеленський вважає падіння гелікоптера з керівництвом Міністерства внутрішніх справ на дитячий садок у Броварах Київської області 18 січня не нещасним випадком, а наслідком війни.
Про це, як передає "Українська правда", глава держави заявив під час онлайн-включення на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі, відповідаючи на запитання після виступу.
"Я вважаю – через той досвід війни, який є сьогодні у мене і у нашого суспільства: це не нещасний випадок, це війна. Війна, просто не тільки на полі бою. У війни є кілька напрямків. Немає більше нещасних випадків - усе це результат війни. Абсолютно. Усі ці кроки, все, що відбувається", - заявив він.
При цьому, продовжуючи, Зеленський заговорив у цьому контексті про "ракети, які б’ють по наших людях, по цивільному населенню", але підкреслив, що саме кожна смерть зараз є результатом війни.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Те, що відбувається, коли гинуть діти у садочках, школах. Хтось може розповсюджувати інформацію, що "ми цілили не в цивільне населення, а ми хотіли саме по енергетичній інфраструктурі вдарити, але так вийшло" або ще щось. Це просто зайві слова. Усе це – кожна людина і кожна смерть – це результат війни", - сказав він.
Стосовно ж свого можливого занепокоєння власною безпекою після трагедіх в Броварах Зеленский заявив, що не переживає, і йому немає що додати з цього приводу.
Нагадаємо, що за останньою офіційною інформацією, внаслідок падіння гелікоптера на дитсадок "Джерельце" в Броварах та у двір біля нього загинуло 14 осіб, зокрема одна дитина, хоча до цього число жертв офіційно називалося у 18 людей, зокрема до чотирьох дітей. Серед загиблих, зокрема, виявилися міністр внутрішнх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович.