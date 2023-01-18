"Несчастных случаев больше нет": Зеленский считает падение вертолета с руководством МВД следствием войны с РФ

Президент Владимир Зеленский считает падение вертолета с руководством Министерства внутренних дел на детский сад в Броварах Киевской области 18 января не несчастным случаем, а следствием войны.

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Об этом, как передает "Украинская правда", глава государства заявил во время онлайн-включения на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, отвечая на вопросы после выступления.

"Я считаю – из-за того опыта войны, который есть сегодня у меня и у нашего общества: это не несчастный случай, это война. Война, просто не только на поле боя. У войны есть несколько направлений. Нет больше несчастных случаев - все это результат войны. Абсолютно. Все эти шаги, все, что происходит", - заявил он.

При этом, продолжая, Зеленский заговорил в этом контексте о "ракетах, которые бьют по нашим людям, по гражданскому населению", но подчеркнул, что именно каждая смерть сейчас является результатом войны.

"То, что происходит, когда гибнут дети в садиках, школах. Кто-то может распространять информацию, что "мы целились не в гражданское население, а мы хотели именно по энергетической инфраструктуре ударить, но так получилось" или еще что-то. Это просто лишние слова. Все это – каждый человек и каждая смерть – это результат войны", - сказал он.

Относительно же своей возможной обеспокоенности собственной безопасностью после трагедии в Броварах Зеленский заявил, что не переживает, и ему нечего добавить по этому поводу.

Напомним, что по последней официальной информации, в результате падения вертолета на детсад "Джерельце" в Броварах и во двор возле него погибли 14 человек, в том числе один ребенок, хотя до этого число жертв официально называлось в 18 человек, в том числе до четырех детей. Среди погибших оказались министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.