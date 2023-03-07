Поки ідуть бойові дії, керівництво МВС буде пересуватися автівками та залізницею: Клименко про авіатрощу у Броварах

Усі три основні версії щодо авіакатастрофи у Броварах, у якій загинули керівництво і співробітники Міністерства внутрішніх справ, залишаються робочими.

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Про це повідомив глава МВС України Ігор Клименко в інтерв'ю "Укрінформу".

На порядку денному розслідування три основні версії - порушення правил польоту, технічна несправність і умисні дії.

"Ним (розслідуванням - Ред.) займається Служба безпеки України і Державне бюро розслідувань – під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора. Я пропоную дочекатися результатів проведених експертиз, у тому числі із залученням іноземних, передусім французьких, спеціалістів", - сказав Клименко.

Міністр додав, що наразі триває повна перевірка усіх гелікоптерів, які знаходяться у відомстві МВС, найперше Airbus і, зокрема, моделі Airbus 225. Поки вона не завершиться - рішення про використання суден не ухвалюватимуться.

"Звісно, я не буду підписувати жодного такого документа, якщо буду відчувати і знати, що це порушуватиме заходи безпеки, які були встановлені. Тому наразі, поки йдуть бойові дії, ми будемо пересуватися автотранспортом, залізничним транспортом. Вважаю, що цього буде достатньо, щоб уникнути загрози і зробити відповідні висновки після цієї авіатрощі", - запевнив очільник МВС.

Після завершення рослідування Клименко обіцяє вжити додаткових заходів для безпеки керівників усіх рівнів, і не тільки у структурі МВС.

Нагадаємо, 18 січня у Броварах Київської області поруч з дитсадком впав гвинтокрил, на борту якого було керівництво МВС. За офіційними даними, загинули 14 осіб, зокрема одна дитина.

На початку березня фахівці у Франції розшифрували матеріали "чорної скриньки", знайденої на місці катастрофи гелікоптера з керівництвом Міністерства внутрішніх справ у Броварах. Результати обіцяють оприлюднити найближчим часом.

Після катастрофи президент Володимир Зеленський заявив, що вважає падіння гелікоптера не нещасним випадком, а наслідком війни, оскільки через неї в Україні "нещасних випадків більше немає".