Мережа Prostor припиняє роботу та закриває магазини у 22 регіонах України

ТОВ "Нуміс", яке розвиває мережу магазинів краси та догляду Prostor, припиняє операційну діяльність. Із 1 липня 2026 року компанія розпочне поетапне закриття торгових точок.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення All Retail

У компанії назвали рішення про закриття мережі важким і перепросили, що не змогли повідомити про зміни раніше.

Причини припинення операційної діяльності у Prostor не розкрили.

Компанія заявила, що виконає всі фінансові зобов’язання перед партнерами у повному обсязі. Після завершення співпраці планують оформити необхідні документи, зокрема додаткові угоди про припинення договорів та акти звіряння.

Мережа PROSTOR працювала в Україні 21 рік. За підсумками 2025 року ритейлер мав 468 магазинів у 22 регіонах країни.

Нагадаємо, минулого року новим ІТ-директором мережі Prostor було призначено Дмитра Гетьмана. Його місія — оновити ІТ-систему компанії, зробивши її стабільнішою, автоматизованішою та готовою до подальшого зростання.