Запорізька АЕС перейшла на резервні дизель-генератори: на ядерному об’єкті блекаут

20 червня Запорізька атомна електростанція удвадцяте від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну залишилася без зовнішнього електропостачання та автоматично перейшла на резервні дизель-генератори.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Зазначається, що через військові дії Росії станція втратила постачання від лінії електропередачі «Феросплавна-1» (330 кВ).

Після інциденту аварійні дизель-генератори автоматично запустилися, щоб забезпечити резервне електропостачання для охолодження активної зони реактора та підтримання інших життєво важливих функцій ядерної безпеки на об’єкті.

Міненерго вкотре наголосило, що своїми військовими діями в Україні, зокрема навколо ЗАЕС, Росія створює загрози для глобальної ядерної безпеки.

"Єдиним способом уникнути катастрофи на найбільшій у Європі АЕС є повна демілітаризація станції та передача її під повний контроль ліцензованого українського оператора", - підкреслили у відомстві.

Як повідомляє МАГАТЕ, причиною відключення зовнішньої лінії живлення — "Фероплавна-1" (330 кВ) став збій на внутрішніх електромережах самої станції.

Нагадаємо, лише 13 червня на ЗАЕС відновили зовнішнє електроживлення. Цей випадок став 19-м блекаутом з моменту її окупації російськими військами, який тривав майже три дні.

Лінія 750 кВ не функціонує вже понад два місяці, унаслідок чого Запорізька АЕС була повністю залежною від однієї лінії 330 кВ для забезпечення електроенергії, необхідної для охолодження шести зупинених реакторів.