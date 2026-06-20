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Запорожская АЭС перешла на резервные дизель-генераторы: на ядерном объекте блекаут

ЗАЭС
Запорожская АЭС оккупирована с марта 2022 года / Энергоатом

20 июня Запорожская атомная электростанция в двадцатый раз с начала полномасштабного российского вторжения в Украину осталась без внешнего электроснабжения и автоматически перешла на резервные дизель-генераторы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Отмечается, что из-за военных действий России станция потеряла поставки от линии электропередачи «Ферросплавная-1» (330 кВ).

После инцидента аварийные дизель-генераторы автоматически запустились, чтобы обеспечить резервное электроснабжение для охлаждения активной зоны реактора и поддержки других жизненно важных функций ядерной безопасности на объекте.

Минэнерго в очередной раз подчеркнуло, что своими военными действиями в Украине, в том числе вокруг ЗАЭС, Россия создает угрозы глобальной ядерной безопасности.

"Единственным способом избежать катастрофы на крупнейшей в Европе АЭС есть полная демилитаризация станции и передача ее под полный контроль лицензированного украинского оператора", - подчеркнули в ведомстве.

Как сообщает   МАГАТЭ, причиной отключения внешней линии питания - "Фероплавная-1" (330 кВ) стал сбой на внутренних электросетях самой станции.

Напомним, только 13 июня на ЗАЭС возобновили внешнее электропитание. Этот случай стал 19-м блэкаутом с момента ее оккупации российскими войсками, который длился почти три дня.

Линия 750 кВ не функционирует уже более двух месяцев, в результате чего Запорожская АЭС была полностью зависима от одной линии 330 кВ для обеспечения электроэнергии, необходимой для охлаждения шести остановленных реакторов.

Автор:
Светлана Манько