ЗАЭС два месяца работает на одной линии питания: МАГАТЭ сообщило о рисках

МАГАТЭ сообщило, что Запорожская атомная электростанция уже два месяца работает только с одной внешней линией электроснабжения. После отключения 24 марта главной линии 750 кВ "Днепровская" станция остается зависимой от резервной линии 330 кВ "Ферросплавная-1".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на МАГАТЭ

За этот период на объекте уже трижды фиксировали потерю внешнего электропитания. МАГАТЭ продолжает переговоры с Украиной и Россией о возможности временного прекращения огня для проведения ремонтных работ.

Отдельную обеспокоенность вызывает ситуация с безопасностью вокруг станции. По информации агентства, вблизи ЗАЭС и Энергодара зафиксировали многочисленные сообщения об атаках беспилотников.

Также на станции сообщили о:

сбой на одной из станций радиационного мониторинга вне площадки;

сообщение о падении дрона у машинного зала энергоблока №1;

военную активность вблизи объекта и населённых пунктов, где проживает персонал.

Ситуация вокруг ЗАЭС остается важной для энергетического сектора Украины, потому что стабильное внешнее питание является одним из ключевых элементов ядерной безопасности станции.

Добавим, Украина призывает пересмотреть международные подходы к ядерной безопасности с учетом возникающих во время войны рисков. В "Энергоатоме" заявили о необходимости обновления стандартов МАГАТЭ и создания отдельного международного механизма защиты гражданских ядерных объектов в условиях вооруженных конфликтов.