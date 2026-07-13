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В Украине разоблачили коррупционную схему на 129 млн грн во время проведения энергетических тендеров

обыск, работник СБУ
В рамках уголовного производства проведен ряд обысков / Офис генерального прокурора Украины

Правоохранители разоблачили должностных лиц предприятий энергетического сектора, помогавших конкретной частной компании побеждать в тендерных закупках. Работы и услуги выполнялись по завышенным ценам, а государственным и коммунальным предприятиям был нанесен ущерб на 129 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

Как действовала схема?

Махинации касались двух направлений энергетической инфраструктуры:

  • аварийно-восстановительный ремонт воздушных линий электропередач;
  • реализация проектов по размещению и подключению когенерационных газопоршневых установок, обеспечивающих электроэнергию и тепло при отключении света.

Следствие установило, что частная компания получала оплату за предоставленные услуги по искусственно завышенной стоимости. В дальнейшем полученную переплату выводили через фиктивные подконтрольные фирмы с помощью бестоварных операций.

Правоохранители провели серию обысков в рамках уголовного производства. При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры директору частной компании уведомлено о подозрении по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины "Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем". Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что НАБУ сообщило о подозрениях семи членам преступной организации, которые, по данным следствия, причастны к масштабной коррупционной схеме в энергетике.

Автор:
Татьяна Ковальчук