Програма "Скринінг здоров’я 40+": вже 1 млн заявок на безоплатні обстеження

1 млн українців та українок подали заявки на участь у державній програмі "Скринінг здоров’я 40+". Після опрацювання заявки учасники отримують 2 000 грн на медичні обстеження в закладах, які долучилися до програми.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяву прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Програма передбачає обстеження для раннього виявлення ризиків серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та проблем із ментальним здоров’ям.

Пройти скринінг можна у 2 227 державних, комунальних і приватних медзакладах. Обрати місце для обстеження можна незалежно від місця проживання або реєстрації.

Подати заявку на участь у програмі можна через "Дію" або у ЦНАПі. Після зарахування коштів потрібно обрати медзаклад із переліку учасників програми та записатися на обстеження.

В кінці квітня Кабінет міністрів оновив умови державної програми "Скринінг здоров’я 40+", зробивши її доступнішою та зручнішою для громадян. Зміни набудуть чинності найближчим часом після завершення технічних налаштувань у застосунку та на порталі "Дія".