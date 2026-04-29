Уряд оновив програму "Скринінг здоров’я 40+": заявку можна буде подати через "Дію"

Кабінет міністрів оновив умови державної програми "Скринінг здоров’я 40+", зробивши її доступнішою та зручнішою для громадян. Зміни набудуть чинності найближчим часом після завершення технічних налаштувань у застосунку та на порталі "Дія".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

Головна новація — скасування прив’язки до дня народження. Раніше подати заявку на участь у програмі можна було лише через 30 днів після дати народження. Тепер українці, яким уже виповнилося 40 років, зможуть подавати заяву одразу — онлайн через "Дію" або офлайн у найближчому ЦНАПі.

Ще одна зміна стосується строків використання коштів. Після зарахування грошей на спеціальний рахунок учасник програми матиме два місяці, щоб оплатити послугу скринінгу в обраному медичному закладі. Якщо кошти не будуть використані вчасно, вони автоматично повернуться до державного бюджету.

Для тих, хто отримав фінансування раніше, також передбачено перехідний період. Вони зможуть використати кошти протягом двох місяців із моменту набуття чинності новими правилами, орієнтовно до кінця червня.

Уряд повідомляє, що програма вже має значний попит. Станом на зараз понад 340 тисяч українців подали заявки на участь, більш як 34 тисячі вже пройшли обстеження, а загальна сума виплачених коштів становить 588 млн грн.

"Скринінг здоров’я 40+" дозволяє безоплатно пройти базові перевірки стану здоров’я для раннього виявлення ризиків серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та проблем із ментальним здоров’ям.

Оновлення програми є частиною ширшого курсу на цифровізацію державних сервісів та розвиток профілактичної медицини.

Нові правила спрощують доступ до програми "Скринінг здоров’я 40+" і роблять її гнучкішою для користувачів. Для держави це інструмент раннього виявлення хвороб і зниження майбутніх витрат на лікування.

Нагадаємо, 31 січня в Україні почала діяти державна програма "Скринінг здоровʼя 40+", спрямована на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та порушень психічного здоров’я.