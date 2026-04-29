Правительство обновило программу "Скрининг здоровья 40+": заявку можно будет подать через "Дію"

Кабинет министров обновил условия государственной программы "Скрининг здоровья 40+", сделав ее более доступной и удобной для граждан. Изменения вступят в силу в ближайшее время после завершения технических настроек в приложении и на портале "Дія".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.

Главное новшество — отмена привязки ко дню рождения. Раньше подать заявку на участие в программе можно было только через 30 дней после даты рождения. Теперь украинцы, которым уже исполнилось 40 лет, смогут подавать заявление сразу онлайн через "Дія" или оффлайн в ближайшем ЦНАПе.

Еще одно изменение касается сроков использования средств. После зачисления денег на специальный счет у участника программы будет два месяца, чтобы оплатить услугу скрининга в выбранном медицинском учреждении. Если средства не будут использованы вовремя, они автоматически вернутся в государственный бюджет.

Для тех, кто получил финансирование ранее, также предусмотрен переходный период. Они смогут использовать средства в течение двух месяцев с момента вступления в силу новых правил, ориентировочно до конца июня.

Правительство сообщает, что программа уже пользуется значительным спросом. Сейчас более 340 тысяч украинцев подали заявки на участие, более 34 тысяч уже прошли обследование, а общая сумма выплаченных средств составляет 588 млн грн.

"Скрининг здоровья 40+" позволяет бесплатно пройти базовые проверки состояния здоровья для раннего выявления рисков сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблем с ментальным здоровьем.

Обновление программы является частью более широкого курса на цифровизацию государственных сервисов и развитие профилактической медицины.

Новые правила упрощают доступ к программе "Скрининг здоровья 40+" и делают ее более гибкой для пользователей. Для государства это инструмент раннего выявления болезней и снижение будущих затрат на лечение.

Напомним, 31 января в Украине начала действовать государственная программа "Скрининг здоровья 40+", направленная на раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и нарушений психического здоровья.