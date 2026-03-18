Более 6 тысяч украинцев уже прошли "скрининг здоровья", еще 133 тысяч подали заявки

Программой "Скрининг здоровья" уже воспользовались более 6400 украинцев от 40 лет. Еще более 133 тысяч граждан подали заявки через приложение "Дію" или оффлайн через центры предоставления административных услуг. Участникам программы уже выплачено более 220 млн. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко, которая провела совещание с министром здравоохранения Виктором Ляшко о реализации ключевых медицинских программ.

По словам Свириденко, среди приоритетов – доступность лекарства, развитие скрининга здоровья для украинцев и энергетическая автономность медицинских учреждений.

Скрининг доступен более чем в 1700 медицинских учреждениях и предусматривает проверку сердечно-сосудистых рисков, диабета и ментального здоровья.

Также правительство расширяет доступ к медикаменту. Со следующей недели безрецептурное лекарство начнет продавать на автозаправочных станциях. В настоящее время выдано 15 лицензий, еще 43 заявки находятся на рассмотрении. Контроль соблюдения требований осуществляет Госликслужба.

Кроме того, программа "Доступні ліки" в 2026 году уже охватила более 1,5 млн пациентов. С апреля в список будет добавлено еще 37 препаратов. Общий бюджет программы составляет 8,7 млрд. грн.

Отдельное внимание во время совещания было уделено энергетической автономности медицинских учреждений. Более 250 больниц уже оснащены солнечными панелями, еще около 300 планируют оборудовать до конца года. Также правительство готовит пилотный проект по установке аккумуляторов для больниц, в первую очередь в прифронтовых регионах.

Отметим, что по состоянию на конец февраля уже было начислено 108 млн грн на счета для 54 тысяч украинцев, которые зарегистрировались на прохождение обследования в рамках национальной программы "Скрининг здоровья 40+".