"Скрининг здоровья 40+": уже начислено 108 млн грн на счета 54 тысяч украинцев

врач
Первые 1,16 тыс. украинцев уже прошли скрининг здоровья / Depositphotos

Уже начислено 108 млн грн на счета для 54 тысяч украинцев, которые зарегистрировались на прохождение обследования в рамках национальной программы “Скрининг здоровья 40+”.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, первые 1156 украинцев уже прошли Скрининг 40+.

Свириденко рассказала, что принимают участников более 1500 учреждений здравоохранения. Они прошли верификацию Министерства здравоохранения и размещены на портале программы.

Руководитель правительства отметила, что в рамках программы скрининга украинцы в возрасте от 40 лет имеют возможность на ранних этапах оценить риски для здоровья, в частности сердечно-сосудистых заболеваний, развития сахарного диабета и состояния психического здоровья.

Что предполагает скрининг

Министерство здравоохранения сообщает, что скрининг здоровья включает:

  • анкетирование участника скринингов здоровья и стандартизированную оценку рисков (в том числе сердечно-сосудистый риск, риск сахарного диабета 2 типа, употребление табака и алкоголя, уровень тревоги и депрессии);
  • физикальное обследование, охватывающее измерение артериального давления (в том числе домашний или суточный мониторинг артериального давления), частоты сердечных сокращений с оценкой ритма пульса, антропометрия (масса тела, рост, индекс массы тела, окружность талии), сбор жалоб и клинических симптомов;
  • лабораторные исследования, в частности липидограмму, гликированный гемоглобин (HbA1c), и по показаниям измерения показателей функции почек (креатинин с расчетом скорости клубочковой фильтрации, альбумин/креатинин мочи) и электролитов (натрий, калий);
  • инструментальные обследования по показаниям, в частности, электрокардиографию и суточный/домашний мониторинг артериального давления;
  • индивидуальное профилактическое консультирование с предоставлением рекомендаций по изменению образа жизни (питание, физическая активность, контроль массы тела, отказ от табака и уменьшение употребления алкоголя);
  • оформление в случае необходимости электронных направлений к врачам-специалистам для дальнейшей диагностики и лечения по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения;
  • сопровождение после проведения скрининга здоровья участника скринингов здоровья, включая дистанционную связь, использование средств и методов телемедицины для уточнения плана действий в группах высокого риска, контроля выполнения направлений и внесения всех результатов в электронную систему здравоохранения.

Обследование можно будет пройти в государственных, коммунальных и частных медицинских учреждениях вне зависимости от места регистрации.

Всего на программу национального скрининга 40+ в госбюджете на 2026 год предусмотрено 10 млрд. грн.

Напомним, национальная "Скрининг здоровья 40+" стартовала 31 января.

Для участия в программе достаточно подтвердить готовность приложения "Дія". После этого средства для медицинского обследования автоматически засчитываются на "Дія.Картку" в течение 7 дней. Если гражданин не пользуется приложением, можно оформить пластиковую карту со счетом в банке-партнере и подать заявку через ЦНАП.

Автор:
Светлана Манько